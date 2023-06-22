وزارة الأسرى: هدم الاحتلال منزل الأسير "كمال جوري" جريمة إنسانية

وأكدت الوزارة ،في بيانها اليوم الخميس، أن هذه السياسة للحكومة المتطرفة تعبر عن حالة الإفلاس والعجز التي وصلت إليها، وانعكاس للفشل المتواصل في مواجهة الأسرى الأبطال داخل السجون.



وشددت على أن سياسة هدم المنازل لن تزيد شعبنا وأسرانا الأبطال إلا قوة وصلابة في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه.



وفجّرت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير كمال جوري في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وحسب وكالة "فلسطين اليوم" يقع منزل عائلة الأسير جوري في الطابق الثاني من بناية سكنية في منطقة شارع تل وتبلغ مساحته 130 متراً مربعاً، ويؤوي خمسة أفراد.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت فجراً، منطقة شارع تل في نابلس، وحاصرت منزل الأسير كمال جوري، وقامت بتفجيره بعد ساعات، وسط اندلاع مواجهات في المكان.