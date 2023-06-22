وقفة تضامنية بدمشق دعما لصمود الأسرى الفلسطينيين

اسلام تايمز (سوريا )- تم تنفيذ وقفة تضامنية أمام مقر بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق نصرة ودعماً لصمود الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الصهيوني.