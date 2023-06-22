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الخميس 22 حزيران 2023 ساعة 15:22

العميد حاجي زادة: نمتلك جميع التقنيات المعقدة في مجال الصناعات الدفاعية

العميد حاجي زادة: نمتلك جميع التقنيات المعقدة في مجال الصناعات الدفاعية
وقال العميد أمير علي حاجي زادة ، في حفل إحياء ذكرى استشهاد وزير الدفاع الاسبق الشهيد مصطفى شمران ويوم الأساتذة الجامعيين التعبويين، الذي أقيم في جامعة مازندران شمال ايران، إن الشهيد شمران بالإضافة الى ماكان يتمتع به من الصفات النادرة كان يمتلك البصيرة في تحديد العدو والتمييز بين جبهة الحق من الباطل ولم يخطو أبدا في طريق العدو وقضى حياته في الجهاد.

وأضاف قائد سلاح الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني: درس الشهيد شمران في جامعات مرموقة في إيران وأمريكا وحصل على شهادتي دكتوراه في نفس الوقت. كانت هناك فرص كثيرة لحياة سهلة ومزدهرة لهذا الشهيد الكريم ، لكنه تخلى عن تلك الحياة المزدهرة وفضل التواجد في ايران والعيش في ظروف الحرب في خوزستان (حرب نظام صدام على ايران 1980-1988).

وأوضح العميد حاجي زادة، أنه بالرغم من مسؤوليته في البلاد ، إلا أن الشهيد شمران غادر طهران وتوجه إلى الجبهة ، موضحًا أن الهدف الأساسي للشهيد جمران كان الوصول إلى الجبهة والنضال والجهاد والاستشهاد ، وهو ما حققه. إن حياة شمران واستشهاده درس عظيم للشعب الإيراني والشباب والجامعيين، لأن الشهيد جمران بكل صفاته الممتازة ومعرفته بالعدو لم يعمل قط للعدو أو لمصلحة العدو ، حتى في أمريكا.

ورأى قائد قوة الجو فضاء بالحرس الثوري ان الحل لمشاكل البلاد يكمن في العمل بروح جهادية وثورية، قائلا: لحل مشاكل البلاد يجب أن نتصرف بروح جهادية وثورية وأن نقف وبجهد دؤوب ونزيلها.

وأشار الى الدقة المتناهية المطلوبة لمراقبة الصواريخ منذ اطلاقها وحتى اصابتها للهدف، موضحا بأن إطلاق الصاروخ بمرحلة واحدة وانفصال الرأس عنه وخروجه من الغلاف الجوي 400 كيلومتر وعودته مجددا الى الغلاف الجوي ومراقبته في كل تلك الاحوال لأن لاينفجر او يحترق وفي نفس الوقت توجيهه لإصابة الهدف بدقة. وكذلك تقنية الأقمار الصناعية الدقيقة جدا والتي تحتاج لسرعة خاصة للاستقرار في المدار وهي سرعة 5.7 كلم في الساعة، كل هذه امور مهمة ودقيقة للغاية.

وأضاف العميد حاجي زادة، توصلنا اليوم الى جميع التقنيات المعقدة في مجال الصناعات الدفاعية، لذلك بإمكاننا تذليل جميع الصعوبات القائمة في المجالات الاخرى التي هي اقل تعقيد بكثير كالصناعة والزراعة.
رقم : 1065438
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