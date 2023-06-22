الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 حزيران 2023 ساعة 17:18

كوسوفو.. احتجاجات صربية قرب مدينة بريشتينا

كوسوفو.. احتجاجات صربية قرب مدينة بريشتينا
وكانت شرطة كوسوفو غير المعترف بها قد احتجزت يوم أمس الأربعاء، دراغيشا ميلينكوفيتش، المشبه به من قبل بريشتينا بارتكاب "جرائم حرب" في 1998-1999، على حد تعبير الشرطة المحلية، فيما قالت عائلته للصحفيين إن شرطة ألبان كوسوفو استخدمت القوة ونفذت الاعتقال بوحشية.

نزل سكان غراتشانيتسا بعد ظهر أمس الأربعاء بأعداد كبيرة إلى الشوارع، وأغلقوا الطريق السريع احتجاجا، مطالبين بالإفراج عن مواطنهم. وقد اقتحم رجل من ألبان كوسوفو حشدا من الصرب في سيارة، ونقلت سيارة إسعاف الضحية.

وقد رفع الصرب شعار "كلنا دراغيشا ميلينكوفيتش"، و"العدالة للشعب الصربي"، و"أوقفوا تجريم الصرب".

وقال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش من قبل إنه سيذهب للقاء المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل، ولكن ليس مع "رئيس وزراء" كوسوفو غير المعترف بها، ألبين كورتي، بينما أشار فوتشيتش إلى أن بلغراد تتحدث بشأن كوسوفو وميتوهيا مع الغرب الجماعي وتتعرض لضغوط خارجية هائلة.

من جانبه قال كورتي إنه سيسافر إلى بروكسل للقاء القيادة الصربية، فيما دعا جوزيب بوريل الزعيمين الرسميين في بلغراد وبريشتينا إلى اجتماع عاجل بشأن تفاقم الوضع في الإقليم.

وكان بوريل قد دعا في وقت سابق إلى عقد جولة جديدة من المحادثات في 22 يونيو ببروكسل، ورد "رئيس وزراء" كوسوفو ألبين كورتي بأنه سينظر في الاقتراح، ثم رفض فوتشيتش التحدث إلى كورتي حتى تفرج السلطات في بريشتينا عن جميع الصرب المحتجزين.

كذلك واصل سائقو الشاحنات المحملة باللوحات الصربية والبضائع القائمة من وسط صربيا، الأربعاء، حصار طرق راسكا-كوسوفسكا-ميتروفيتشا ونيس-بريشتينا عند مدخل كوسوفو وميتوهيا بعد قرار سلطات ألبان كوسوفو حظر استيراد البضائع الصربية، ونظمت احتجاجات سلمية أمام مبنى بلديتي زفيكان وليبوسافيتش بسبب احتجاز 7 مواطنين.

وقد فرضت السلطات في بريشتينا، 14 يونيو، حظرا على جميع عمليات نقل وتوريد البضائع من وسط صربيا. وقال ألكسندر فوتشيتش إنهم يريدون ترك الصرب بدون طعام ودواء في شمال كوسوفو.

وتم تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صربية، وأمام نقاط التفتيش عند المداخل من وسط صربيا إلى كوسوفو.
رقم : 1065455
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كنعاني: الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة
كنعاني: الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة
الأبعاد والأهمية الاستراتيجية لعملية "جنين"...مبادرات المقاومة شلت الجيش الإسرائيلي
الأبعاد والأهمية الاستراتيجية لعملية "جنين"...مبادرات المقاومة شلت الجيش الإسرائيلي
22 حزيران 2023
تصعيد إمارتي جديد في جنوب اليمن.. الأهدافٌ والتداعيات
تصعيد إمارتي جديد في جنوب اليمن.. الأهدافٌ والتداعيات
22 حزيران 2023
عملية "جنين" تمثّل الانتقال من العمليات الفردية إلى العمليات الجماعية في الضفة الغربية
عملية "جنين" تمثّل الانتقال من العمليات الفردية إلى العمليات الجماعية في الضفة الغربية
22 حزيران 2023
الحرس الثوري: قد نزيد مدى الصاروخ الفرط صوتي إلى 2000 كم
الحرس الثوري: قد نزيد مدى الصاروخ الفرط صوتي إلى 2000 كم
21 حزيران 2023
الحرس الثوري يعتقل اثنين من عملاء منظمة خلق الإرهابية
الحرس الثوري يعتقل اثنين من عملاء منظمة خلق الإرهابية
21 حزيران 2023
السيد الخامنئي لوفد حماس: غزة هي مركز المقاومة
السيد الخامنئي لوفد حماس: غزة هي مركز المقاومة
21 حزيران 2023
قائد الثورة يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة
قائد الثورة يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس'
21 حزيران 2023
اللواء سلامي: نواجه عالما بلا حدود في اغاثة ودعم الأمة الاسلامية ومستضعفي العالم
اللواء سلامي: نواجه عالما بلا حدود في اغاثة ودعم الأمة الاسلامية ومستضعفي العالم
21 حزيران 2023
دهقان: الإجراءات القانونية جارية لإعادة زمرة المنافقين الارهابية الى إيران
دهقان: الإجراءات القانونية جارية لإعادة زمرة المنافقين الارهابية الى إيران
21 حزيران 2023
إسلامي: تركيب 100 كاميرا جديدة في محطة أصفهان غير صحيح
إسلامي: تركيب 100 كاميرا جديدة في محطة أصفهان غير صحيح
21 حزيران 2023
في ظل الولاية الجديدة للرئيس أردوغان..هل يسقط القناع المزيف المغلف بشعاراته الزائفة والمضلّلة ؟
في ظل الولاية الجديدة للرئيس أردوغان..هل يسقط القناع المزيف المغلف بشعاراته الزائفة والمضلّلة ؟
21 حزيران 2023
أهداف ورسائل وجود قادة المقاومة في طهران
أهداف ورسائل وجود قادة المقاومة في طهران
21 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأبعاد والأهمية الاستراتيجية لعملية "جنين"...مبادرات المقاومة شلت الجيش الإسرائيلي
تصعيد إمارتي جديد في جنوب اليمن.. الأهدافٌ والتداعيات
عملية "جنين" تمثّل الانتقال من العمليات الفردية إلى العمليات الجماعية في الضفة الغربية
في ظل الولاية الجديدة للرئيس أردوغان..هل يسقط القناع المزيف المغلف بشعاراته الزائفة والمضلّلة ؟