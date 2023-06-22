إصابات بهجوم مستوطنين لمنازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة جالود

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا المنازل، وسط اندلاع مواجهات، واسفر عن الاعتداء عن اصابة شابين بالرصاص في الرأس.



واعلن الهلال الاحمر الفلسطيني، وقوع اصابتين في البطن والاخرى بالرأس، جراء اعتداء المستوطنين حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.



وتتصاعد أعمال اعتداءات المستوطنين بحق الاهالي في القرى والبلدات الفلسطينية، في الاونة الاخيرة، بدعم وتحريض من وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي.



ونفذ المستوطنون، اعتداءات واسعة، أمس، على المواطنين في بلدة عوريف وحوارة في نابلس، واحرقوا عشرات المنازل والمحالات والمركبات.