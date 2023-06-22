أمير عبد اللهيان يصل إلى دبي

واطلع حسين أمير عبداللهيان على آخر مشاكل وقضايا الإيرانيين المقيمين في دبي وقضاياهم القنصلية من خلال زيارته للقنصلية الايرانية.



وفي أول زيارة له إلى دولة الإمارات التقى وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وقدم دعوة رئيس الجمهورية للشيخ زايد لزيارة إيران.



ووصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان الى دولة الامارات العربية المتحدة فجر اليوم الخميس قادما من الكويت، حيث كان وزير الدولة لشؤون الخارجية خليفة شاهين المرر في استقباله بمطار ابوظبي.



المحادثات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، أحد أهم محاور زيارة امير عبد اللهيان لدولة الإمارات العربية المتحدة.



دولة الإمارات العربية المتحدة ، هي المحطة الرابعة لجولة وزير الخارجية الايراني على دول الخليج الفارسي والتي شملت ايضا قطر وعمان والكويت حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين في هذه الدول لتبادل وجهات النظر حول التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية.