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الجمعة 23 حزيران 2023 ساعة 07:49

إكمال الاستعدادات لترجمة خطبة يوم عرفة بعشرين لغة

إكمال الاستعدادات لترجمة خطبة يوم عرفة بعشرين لغة
وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، في بيان صحفي، أن “خطبة عرفة تعد من أبرز وأهم مفاصل خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج الحالي تحت شعار (نشر الهداية للعالمين) من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين”.

وأضاف: “لمواكبة عجلة التطور، كان لزاماً الارتقاء بمستوى وكالة اللغات والترجمة لخدماتها لتقوم باستهداف أكثر من 300 مليون مستفيد، بإيصال رسالة الإسلام المعتدلة إلى المسلمين باختلاف لغاتهم والعالم بأسره، عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين”.

ويستهدف المشروع الحجاج في مشعر عرفة، والمسلمين في جميع أنحاء العالم، والمهتمين والراغبين بالاستماع للخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين.
رقم : 1065567
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