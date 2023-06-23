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الجمعة 23 حزيران 2023 ساعة 09:42

مؤامرة النزوح مستمرة.. مقررات مؤتمر بروكسيل مخيّبة لآمال دولة لبنان

مؤامرة النزوح مستمرة.. مقررات مؤتمر بروكسيل مخيّبة لآمال دولة لبنان
وقالت الصحيفة بقي ملف النزوح محل متابعة واهتمام المسؤولين، في ضوء نتائج مؤتمر بروكسيل الذي شارك فيه لبنان، حيث جاءت مواقف الدول الأوروبية والغربية ومقرراته مخيّبة لآمال الدولة اللبنانية، ولم يتم التجاوب مع مطالب الحكومة اللبنانية رغم التداعيات الخطيرة لأزمة النزوح على لبنان.

ونقلت البناء عن مصادر مشاركة في المؤتمر، أن الوفد اللبناني لمس استمرار المؤامرة الغربية على لبنان من خلال قرار بعدم عودة النازحين الى سورية وإبقائهم في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني تحت عناوين وهميّة.

وشدّدت مصادر الصحيفة على أن لا حل لأزمة النزوح إلا بتجاهل القرار الغربي واتخاذ قرار حكومي بالتواصل مع سورية ووضع خطة عملية بين الحكومتين لإعادة النازحين تدريجيًا.

وكشفت المصادر عن ضغوط أممية وأوروبية على الحكومة اللبنانية من جهة وعلى النازحين من جهة ثانية عبر تخويفهم من العودة، فضلاً عن استمرار الأمم المتحدة بدفع المساعدات للنازحين في لبنان لا في سورية، متخوفة من القرار الأممي الأخير بدولرة المساعدات المالية للنازحين.
رقم : 1065579
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