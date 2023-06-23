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الجمعة 23 حزيران 2023 ساعة 11:37

بن غفير يصعد امام أهالي الجولان ” الاعمال ستستمر “

بن غفير يصعد امام أهالي الجولان ” الاعمال ستستمر “
بحسب عدد من التقارير، أمرت الشرطة بداية وقف العمل على توربينات الرياح في أعقاب الاحتجاجات، قبل أن تتراجع عن قرارها وتسمح باستمرار العمل.

وأصدرت الشرطة الصهيونية بيانا نفت فيه التقارير، وقالت إن مثل هذا القرار يعود إلى المؤسسة السياسية وحدها.

و في بيان، قال بن غفير، رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن العمل “يجب أن يستمر”.
وأفاد موقع “واللا” الإخباري إن شبتاي رأى أن الأعمال يجب أن تتوقف إلى ما بعد عيد الأضحى في الأسبوع المقبل على الأقل، لكن بن غفير قال للموقع الإخباري إن “الاستسلام حتى ولو لأسبوع واحد هو استسلام”.

وقال سموتريتش، من حزب “الصهيونية المتدينة” اليميني المتطرف، إنه يقدم دعمه الكامل لبن غفير ودعا نتنياهو إلى القيام بالمثل.
وقال مسؤولون دفاعيون كبار لصحيفة “هآرتس” إن بن غفير دفع من أجل المضي قدما في أعمال البناء، على الرغم من حقيقة أن التقييمات الاستخبارية توقعت أنها قد تؤدي إلى أعمال عنف.

 
رقم : 1065593
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