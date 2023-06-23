الشيخ يزبك: ندعو للحوار ضمن رؤية وطروحات يكون فيها ضمانة للبنان

و أضاف الشيخ يزبك"بكل قناعتنا نقول، لا يُمكن فرض أيّ شخصية على الآخرين، بل يجب أن نتفاهم ونتحاور، لذلك كان هناك دعوات عديدة للحوار، لكن الفريق الآخر كان غير قابل للنقاش".



ولفت الى ان "لنا رؤيتنا واختيارنا لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية من منطلق قناعاتنا بأنه شخصية وطنية، ونحن لا نريد رئيساً يحمينا، بل نريد رئيسا لا يطعن في الظهر، وهذه المكتسبات التي حصلت للبنان أن يُحافظ عليها للبنان".



وأوضح أن "في الحركة الفرنسية السعودية موقفنا واضح، ونحن ندعو الى الحوار ضمن رؤية وطروحات يكون فيها ضمانة للبنان وضمانة العيش المشترك".