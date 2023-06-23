نقل 5 سجناء ايرانيين من ارمينيا الى البلاد

وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية، انه من المتوقع ان تساهم هذه الوتيرة في تسهيل وزيادة التنسيق بين السلطات القضائية والامنية والشرطة بين البلدين.



وفي بيان لها أعلنت الخارجية الايرانية بهذا الشأن، أن وزارة الخارجية وبالتعاون مع سائر الاجهزة المعنية، وضعت ضمن اولوياتها متابعة الحصول على العفو والافراج عن المسجونين الايرانيين في مختلف المناسبات، او نقلهم الى البلاد (ليقضوا ما تبقى من محكوميتهم داخل البلاد)، وذلك في إطار برامجها لتقديم الدعم القنصلي والقضائي، وبناء عليه ومن خلال عقد اللجان القنصلية المشتركة، تسعى لإبرام وتنفيذ اتفاقيات التعاضد القضائي وتبادل المحكومين.