الجهاد: هتك الحرمات المقدسة امتداد لعدوان الإحتلال وسيزيد من لهيب المقاومة

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن هذا التصعيد الإجرامي الخطير يعكس رغبة العدو المجنونة في إشعال حرب دينية تستهدف رأس عقيدتنا وديننا والذي لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه، موضحة أن المقاومة سيكون لها كلمتها التي لن تتأخر في ردع الاحتلال عن جرائمه وانتهاكاته.



وأشارت الجهاد الإسلامي إلى أن هذه الحرب المسعورة التي تستهدف المقدسات والهوية العربية والفلسطينية، لن تثني المؤمنين بعقيدتهم وحقهم ولن تنال من صمودهم وعزيمتهم.



ودعا البيان جماهير الشعب الفلسطيني الصابر إلى النفير الدائم والتصدي لهذه الحرب الإجرامية المفتوحة من العدو حتى النصر المبين بإذن الله.