الأدميرال تنكسيري: إرساء الأمن في الخليج الفارسي يتم من خلال التآزر بين دول المنطقة

وبحسب العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية صرح قائد بحرية حرس الثورة خلال مراسم إحياء ذكرى المدافع الشهيد عن المراقد المقدسة في سوريا سيد جاسم نوري بمدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد: أن الحفاظ على أمن الخليج الفارسي يتم من خلال التقارب والتآزر بين الدول الشقيقة والصديقة في منطقة الخليج الفارسي.



وأوضح: أن مسؤولية التحكم في ممر دخول السفن في مضيق هرمز تقع على عاتق الجمهورية الإسلامية الايرانية ومسؤولية التحكم في ممر خروج السفن على عاتق سلطنة عمان المجاورة.



وأضاف: أي سفينة تريد المرور عبر مضيق هرمز يجب أن تقدم نفسها باللغة الفارسية وهذه هي الكرامة والشرف الذي منحنا إياها الشهداء.



وقال الأدميرال تنكسيري : إن إحياء ذكرى الشهداء ضروري وضروري لتحقيق جهاد توضيح.