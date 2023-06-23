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الجمعة 23 حزيران 2023 ساعة 17:15
استهداف المسلحين بلدة دير شميل بريف حماة بطائرة مسيرة
و أفاد مصدر من سوريا بإصابة سيدة بجروح وأضرار مادية جراء استهداف المجموعات المسلحة لبلدة دير شميل غرب حماة عبر الطيران المسير.
رقم :
1065638
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