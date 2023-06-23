الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 حزيران 2023 ساعة 17:17

وزير الخارجية: لا يمكن تحقيق التنمية في المنطقة إلا من خلال الصداقة والتعاون

وزير الخارجية: لا يمكن تحقيق التنمية في المنطقة إلا من خلال الصداقة والتعاون
وقال أمير عبداللهيان في تغريدة على تويتر، ان "سياسة الجوار .. لا يمكن تحقيق النمو والتنمية في المنطقة ومستقبل مشرق لأجيالنا القادمة إلا من خلال الأخوة والصداقة والتعاون".

وكان أمير عبداللهيان، قد قال في منشور على انستغرام، "بالنظر إلى أهمية الجيران في السياسة الخارجية للبلاد وتماشيا مع تعزيز سياسة الجيران التي تنتهجها الحكومة الثالثة عشرة، بعد وقت قصير من استضافة وزير خارجية السعودية والمباحثات المفيدة التي عقدت في طهران، زرت 4 دول قطر وعمان والكويت والإمارات كنت في المنطقة الجنوبية في المنطقة الجنوبية للخليج الفارسي".

وأضاف، كانت المباحثات مع كبار المسؤولين ونظرائي في هذه الدول إيجابية للغاية وبناءة ومفعمة بالأمل للجميع على ضفتي منطقة الخليج الفارسي المائية الاستراتيجية. وواعدة "بغد أفضل وأكثر أمنا وازدهارا" للشعوب التي توجد بينها أواصر المودة والمحبة والقرابة متجذرة وعميقة.

وتابع، تعتقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيجاد آلية مشتركة للحوار والتعاون بمشاركة جميع دول منطقة الخليج الفارسي الإستراتيجية أمر ضروري ومثمر أكثر من أي وقت مضى. لهذا الغرض، رحبنا بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن اجتماع وزراء خارجية المنطقة في نيويورك، وسنطرح فكرة تشكيل * "مجمع للحوار والتعاون" * بمشاركة جميع الدول على الجانبين الشمالي والجنوبي للخليج الفارسي، وسنعرض تفاصيلها المكتوبة في المستقبل القريب على جميع جيراننا في الجنوب.

واختتم بالقول، إن غداً أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً هو حق مشترك لجميع أبناء شعوبنا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على مضاعفة جهودها لتحقيق هذا الغرض.

وكان وزير الخارجية الإيراني اختتم يوم أمس الخميس، جولته على دول الخليج الفارسي، حيث زار قطر وعمان والكويت والبحرين.
رقم : 1065639
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد في الضفة المحتلة؟
ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد في الضفة المحتلة؟
لودريان لا يزال يستطلع المواقف ولم يطرح أي مبادرة للحل
لودريان لا يزال يستطلع المواقف ولم يطرح أي مبادرة للحل
23 حزيران 2023
عوائل شهداء الاغتيالات تطالب المسؤولين الاوروبيين بتسليم زعماء عصابة المنافقين
عوائل شهداء الاغتيالات تطالب المسؤولين الاوروبيين بتسليم زعماء عصابة المنافقين
23 حزيران 2023
توصلنا اليوم الى جميع التقنيات المعقدة في الدفاع
توصلنا اليوم الى جميع التقنيات المعقدة في الدفاع
23 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية: على الأجهزة الأمنية التظافر فيما بينها
قائد الثورة الاسلامية: على الأجهزة الأمنية التظافر فيما بينها
23 حزيران 2023
كنعاني: الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة
كنعاني: الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة
22 حزيران 2023
الأبعاد والأهمية الاستراتيجية لعملية "جنين"...مبادرات المقاومة شلت الجيش الإسرائيلي
الأبعاد والأهمية الاستراتيجية لعملية "جنين"...مبادرات المقاومة شلت الجيش الإسرائيلي
22 حزيران 2023
تصعيد إمارتي جديد في جنوب اليمن.. الأهدافٌ والتداعيات
تصعيد إمارتي جديد في جنوب اليمن.. الأهدافٌ والتداعيات
22 حزيران 2023
عملية "جنين" تمثّل الانتقال من العمليات الفردية إلى العمليات الجماعية في الضفة الغربية
عملية "جنين" تمثّل الانتقال من العمليات الفردية إلى العمليات الجماعية في الضفة الغربية
22 حزيران 2023
الحرس الثوري: قد نزيد مدى الصاروخ الفرط صوتي إلى 2000 كم
الحرس الثوري: قد نزيد مدى الصاروخ الفرط صوتي إلى 2000 كم
21 حزيران 2023
الحرس الثوري يعتقل اثنين من عملاء منظمة خلق الإرهابية
الحرس الثوري يعتقل اثنين من عملاء منظمة خلق الإرهابية
21 حزيران 2023
السيد الخامنئي لوفد حماس: غزة هي مركز المقاومة
السيد الخامنئي لوفد حماس: غزة هي مركز المقاومة
21 حزيران 2023
قائد الثورة يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة
قائد الثورة يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس'
21 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأبعاد والأهمية الاستراتيجية لعملية "جنين"...مبادرات المقاومة شلت الجيش الإسرائيلي
تصعيد إمارتي جديد في جنوب اليمن.. الأهدافٌ والتداعيات
عملية "جنين" تمثّل الانتقال من العمليات الفردية إلى العمليات الجماعية في الضفة الغربية
في ظل الولاية الجديدة للرئيس أردوغان..هل يسقط القناع المزيف المغلف بشعاراته الزائفة والمضلّلة ؟