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الجمعة 23 حزيران 2023 ساعة 17:19

فقدان 12 مهاجرا ومقتل 3 بغرق قواربهم قبالة تونس

فقدان 12 مهاجرا ومقتل 3 بغرق قواربهم قبالة تونس
وقال فوزي المصمودي القاضي بمحكمة صفاقس إن خفر السواحل أنقذ 152 آخرين قبالة سواحل مدينة صفاقس في الجنوب التونسي.

وقد تصاعدت موجات الهجرة غير النظامية من تونس خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن تحولت سواحلها إلى أبرز مناطق عبور اللاجئين القادمين من الدول الأفريقية جنوب الصحراء باتجاه السواحل الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تخصيص 100 مليون يورو (حوالي 107 ملايين دولار) لتونس من أجل احتواء تدفق المهاجرين نحو أوروبا الشهر الجاري.

ووفقا لبيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم خلال الربع الأول فقط من العام الحالي منع 14 ألفا و963 شخصا من مغادرة تونس عن طريق البحر.

ووفق المصدر نفسه، فقد تم تسجيل 534 ضحية ومفقودا في حوادث غرق قوارب المهاجرين في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين.
رقم : 1065640
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