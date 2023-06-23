الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 حزيران 2023 ساعة 17:23

مسؤولة ايرانية: الحظر الاحادي يخل بتنمية المرأة وازدهارها في مختلف الميادين

مسؤولة ايرانية: الحظر الاحادي يخل بتنمية المرأة وازدهارها في مختلف الميادين
وفي حديثها خلال جلسة تداولية مع "فريق عمل التمييز ضد النساء والفتيات" تحت جدول اعمال الاجتماع الـ53 لمجلس حقوق الانسان، قالت خديجة كريمي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن بالكرامة الذاتية للمرأة، وهذا ما تؤكده المادتين 20 و21 من الدستور في المساواة بين الجميع رجالا ونساء.

ورأت ان موضوع التمييز بحق المرأة لابد من فرزه على المستويات الوطنية والدولية، وأكدت ان إنهاء العضوية القانونية للجمهورية الاسلامية الايرانية في لجنة مكانة المرأة خلال اجتماع كانون الاول/ديسمبر 2022، هو مصداق لممارسة التمييز ضد النساء وبالتحديد النساء الايرانيات.

وأضافت: رغم هذا التمييز السافر وغير القانوني، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية تابعت ومازالت موضوع تنمية قدرات النساء والفتيات بسرعة وجدية أكبر.

ولفتت السيدة كريمي الى انجازات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال مكافحة الفقر والتمييز ضد المرأة، بما فيها رفع مستوى التشغيل والابداع المستدام لدى المرأة، تنمية الاجراءات التعليمية والصحية في جميع المناطق الحضرية والريفية، ودعم النساء المتكفلات لعوائلهن، وقالت: ان هذه الانجازات تحققت في ظروف الحظر ضد البلاد، ورغم الاجراءات القسرية وغير القانونية الاحادية المخلة ببرامج مكافحة الفقر وازدهار النساء والفتيات الايرانيات.

الجدير بالذكر، ان وفد نسائي من الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤلف من مندوبات من معاونية المرأة والاسرة برئاسة الجمهورية، ولجنة حقوق الانسان، ومجلس الشورى الاسلامي، ووزارة الخارجية، توجه الى جنيف للمشاركة في الاجتماع 53 لمجلس حقوق الانسان، بهدف تبيين الحقائق حول صورة المرأة ومكانتها الحقيقية في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك المطالبة بحقوق شريحة المرأة الايرانية من المجتمع الدولي.
رقم : 1065644
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد في الضفة المحتلة؟
ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد في الضفة المحتلة؟
لودريان لا يزال يستطلع المواقف ولم يطرح أي مبادرة للحل
لودريان لا يزال يستطلع المواقف ولم يطرح أي مبادرة للحل
23 حزيران 2023
عوائل شهداء الاغتيالات تطالب المسؤولين الاوروبيين بتسليم زعماء عصابة المنافقين
عوائل شهداء الاغتيالات تطالب المسؤولين الاوروبيين بتسليم زعماء عصابة المنافقين
23 حزيران 2023
توصلنا اليوم الى جميع التقنيات المعقدة في الدفاع
توصلنا اليوم الى جميع التقنيات المعقدة في الدفاع
23 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية: على الأجهزة الأمنية التظافر فيما بينها
قائد الثورة الاسلامية: على الأجهزة الأمنية التظافر فيما بينها
23 حزيران 2023
كنعاني: الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة
كنعاني: الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة
22 حزيران 2023
الأبعاد والأهمية الاستراتيجية لعملية "جنين"...مبادرات المقاومة شلت الجيش الإسرائيلي
الأبعاد والأهمية الاستراتيجية لعملية "جنين"...مبادرات المقاومة شلت الجيش الإسرائيلي
22 حزيران 2023
تصعيد إمارتي جديد في جنوب اليمن.. الأهدافٌ والتداعيات
تصعيد إمارتي جديد في جنوب اليمن.. الأهدافٌ والتداعيات
22 حزيران 2023
عملية "جنين" تمثّل الانتقال من العمليات الفردية إلى العمليات الجماعية في الضفة الغربية
عملية "جنين" تمثّل الانتقال من العمليات الفردية إلى العمليات الجماعية في الضفة الغربية
22 حزيران 2023
الحرس الثوري: قد نزيد مدى الصاروخ الفرط صوتي إلى 2000 كم
الحرس الثوري: قد نزيد مدى الصاروخ الفرط صوتي إلى 2000 كم
21 حزيران 2023
الحرس الثوري يعتقل اثنين من عملاء منظمة خلق الإرهابية
الحرس الثوري يعتقل اثنين من عملاء منظمة خلق الإرهابية
21 حزيران 2023
السيد الخامنئي لوفد حماس: غزة هي مركز المقاومة
السيد الخامنئي لوفد حماس: غزة هي مركز المقاومة
21 حزيران 2023
قائد الثورة يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة
قائد الثورة يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس'
21 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأبعاد والأهمية الاستراتيجية لعملية "جنين"...مبادرات المقاومة شلت الجيش الإسرائيلي
تصعيد إمارتي جديد في جنوب اليمن.. الأهدافٌ والتداعيات
عملية "جنين" تمثّل الانتقال من العمليات الفردية إلى العمليات الجماعية في الضفة الغربية
في ظل الولاية الجديدة للرئيس أردوغان..هل يسقط القناع المزيف المغلف بشعاراته الزائفة والمضلّلة ؟