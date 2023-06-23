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الجمعة 23 حزيران 2023 ساعة 20:13

رابطة علماء فلسطين تندد بتدنيس المصحف الشريف

رابطة علماء فلسطين تندد بتدنيس المصحف الشريف
وقالت في بيان اليوم الجمعة إن فلسطين ومدينة القدس والمسجد الأقصى تتعرض لأشد وأعنف أنواع الاعتداءات هذه الفترة، كما أن مدننا وقرانا في الضفة الغربية المحتلة تتعرضان أيضا لهجمة شرسة، حيث يقتحمها المستوطنون وجيش الاحتلال ليلا ونهارا، ويعتدون على الكبار والصغار ويعربدون ويقتلون، ويعتقلون عشرات الشباب بشكل يومي، فيقتحمون البيوت وينسفون الكثير منها ويدمرونها ويحرقونها، ويقتلعون آلاف الأشجار ويجرفون آلاف الدونمات الزراعية، ويغلقون المساجد، ويوسعون من مستوطناتهم على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، وكل هذا وأكثر يحدث على مرأى العالم أجمع، حيث تنقل وسائل الإعلام مشاهد يومية لبطش واعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، والعالم الدولي صامت أمام ما يجري بحق فلسطين وأهلها ومقدساتها.

وأضافت نطالب المؤسسات الحقوقية في العالم أجمع بأن يقفوا عند دورهم المنوط بهم تجاه هذه العنصرية المقيتة التي يمارسها قطعان المستوطنين الصهاينة تجاه المقدسات الإسلامية، وكما سبق قبل شهر تقريبا حيث تمّ شتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
رقم : 1065662
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