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الجمعة 23 حزيران 2023 ساعة 20:15

وزير النفط: هناك أخبار جيدة عن مبيعات النفط

وزير النفط: هناك أخبار جيدة عن مبيعات النفط
وفي مقابلة مع مراسل ارنا صرح اوجي ان ارقام صادرات النفط كانت منخفضة جدا مع بداية تشكيل حكومة السيد رئيسي، لكن ومع اتخاذ الإجراءات والمشاورات، تم تحديد الأسواق الجيدة لبيع النفط، وتمكنا من زيادة إرقام تصدير النفط في الأشهر الأولى من عمل الحكومة.

وأشار وزير النفط إلى أن إيران اوجدت أسواقا جديدة لبيع نفطها باستخدام أدوات دبلوماسية الطاقة وتعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، لافتا إلى أنه على الرغم من الحظر، لم تنخفض مبيعات النفط فحسب، بل حتى زادت، وان حكومة السيد رئيسي زادت من قدرة إنتاج النفط وتصديره، وتمكنت من الحصول على اسواق جديدة، وهناك أخبار جيدة في هذا المجال في الأشهر المقبلة.

وقال اوجي ان منظمات مهمة مثل منظمة أوبك والمنظمات التي تراقب صادرات النفط في العالم، اعترفت في جميع تقاريرها بأن إنتاج النفط الإيراني وصادراته قد ازداد، ومع خطط وزارة النفط في خطة التنمية السابعة، فإن الطاقة الإنتاجية في البلاد ستحقق أرقاما قياسية جديدة بالتأكيد.

كما أشار وزير النفط إلى تصفير مكثفات الغاز العائمة في السواحل، وقال : تم تصفير واقع 87 مليون برميل مكثفات مخزنة على البحر، مشيرا إلى العقود التي أبرمتها وزارة النفط ، وقال ان الطلب على مكثفات الغاز اصبح أكبر من إنتاج مكثفات الغاز.

وقال وزير النفط أيضا إن 480 مليون دولار هي تكلفة استئجار 87 مليون مكثف غاز عائم على الماء، والتي أزيلت في الحكومة الثالثة عشرة وتم تحرير السفن وإضافتها إلى أسطول نقل النفط.
رقم : 1065663
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