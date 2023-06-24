الطوارئ الروسية تنفي تقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف

وقالت الصفحة الرسمية لمدير الطوارئ في المنطقة أن المعلومات الموزعة في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة حول فرض حظر التجول في إقليم روستوف لا تتوافق مع الواقع.



وأكدت الوزارة أن "رسالة مزورة تنتشر في تطبيق تلغرام باسم إدارة الطوارئ الروسية في إقليم روستوف حول فرض حظر التجوّل في المنطقة. وهذه الرسالة مزيّفة ولا تتعلق بالإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم روستوف".



وأوضحت الوزارة أن أي معلومات مشابهة تهدف إلى زرع الذعر بين السكان المدنيين هي مزورة، وأنه يجب الاعتماد على المعلومات المنشورة في المصادر الرسمية للوزارة.