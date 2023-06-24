الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 حزيران 2023 ساعة 07:35

الطوارئ الروسية تنفي تقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف

الطوارئ الروسية تنفي تقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف
وقالت الصفحة الرسمية لمدير الطوارئ في المنطقة أن المعلومات الموزعة في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة حول فرض حظر التجول في إقليم روستوف لا تتوافق مع الواقع.

وأكدت الوزارة أن "رسالة مزورة تنتشر في تطبيق تلغرام باسم إدارة الطوارئ الروسية في إقليم روستوف حول فرض حظر التجوّل في المنطقة. وهذه الرسالة مزيّفة ولا تتعلق بالإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم روستوف".

وأوضحت الوزارة أن أي معلومات مشابهة تهدف إلى زرع الذعر بين السكان المدنيين هي مزورة، وأنه يجب الاعتماد على المعلومات المنشورة في المصادر الرسمية للوزارة.
مصدر : وكالات
رقم : 1065752
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل نشهد انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟
هل نشهد انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟
حكومة أردوغان الجديدة والعلاقة مع سوريا
حكومة أردوغان الجديدة والعلاقة مع سوريا
24 حزيران 2023
السلام الهش في اليمن... سيناريوهات لعبة الحرب والتفاوض
السلام الهش في اليمن... سيناريوهات لعبة الحرب والتفاوض
24 حزيران 2023
توجه آلة الحرب ‘‘الإسرائيلية‘‘ نحو عرب 1948
توجه آلة الحرب ‘‘الإسرائيلية‘‘ نحو عرب 1948
24 حزيران 2023
المحاور الرئيسية لزيارة أمير عبداللهيان إلى قطر وسلطنة عمان
المحاور الرئيسية لزيارة أمير عبداللهيان إلى قطر وسلطنة عمان
24 حزيران 2023
مسار تطبيع العلاقات التركية – السورية ومستقبله؟
مسار تطبيع العلاقات التركية – السورية ومستقبله؟
24 حزيران 2023
ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد في الضفة المحتلة؟
ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد في الضفة المحتلة؟
23 حزيران 2023
لودريان لا يزال يستطلع المواقف ولم يطرح أي مبادرة للحل
لودريان لا يزال يستطلع المواقف ولم يطرح أي مبادرة للحل
23 حزيران 2023
عوائل شهداء الاغتيالات تطالب المسؤولين الاوروبيين بتسليم زعماء عصابة المنافقين
عوائل شهداء الاغتيالات تطالب المسؤولين الاوروبيين بتسليم زعماء عصابة المنافقين
23 حزيران 2023
توصلنا اليوم الى جميع التقنيات المعقدة في الدفاع
توصلنا اليوم الى جميع التقنيات المعقدة في الدفاع
23 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية: على الأجهزة الأمنية التظافر فيما بينها
قائد الثورة الاسلامية: على الأجهزة الأمنية التظافر فيما بينها
23 حزيران 2023
كنعاني: الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة
كنعاني: الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة
22 حزيران 2023
الأبعاد والأهمية الاستراتيجية لعملية "جنين"...مبادرات المقاومة شلت الجيش الإسرائيلي
الأبعاد والأهمية الاستراتيجية لعملية "جنين"...مبادرات المقاومة شلت الجيش الإسرائيلي
22 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل نشهد انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟
السلام الهش في اليمن... سيناريوهات لعبة الحرب والتفاوض
توجه آلة الحرب ‘‘الإسرائيلية‘‘ نحو عرب 1948
المحاور الرئيسية لزيارة أمير عبداللهيان إلى قطر وسلطنة عمان