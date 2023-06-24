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السبت 24 حزيران 2023 ساعة 07:47

ضابط مخابرات أمريكي: زيلينسكي يحاول استرضاء أسياده في الناتو

ضابط مخابرات أمريكي: زيلينسكي يحاول استرضاء أسياده في الناتو
وأوضح ريتر أن "كييف قررت شن الهجوم المضاد والذي يظهر بوضوح أنه فاشل لإضفاء مظهر النجاح للجيش الأوكراني في الفترة التي تسبق قمة الناتو التي ستعقد بفيلنيوس في يوليو".

كما ذكر ريتر أنه "يجب على زيلينسكي أن يعترف بالخسارة شأنه شأن الغرب الجماعي بأكمله، لأن الخسائر الفادحة والكارثية واستسلام الكثير من الجنود يوضح كل الحسابات، كما أن الضربات الروسية الدقيقة ستعطي نتائجها بتحرير كامل أراضي المناطق الجديدة وإنشاء منطقة عازلة حولها".

وكتبت صحيفة "بيلد"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة يمكن أن تزيد من الضغوطات على كييف، مما يجبرها على الدخول في مفاوضات حتمية إذا بقي الهجوم المضاد الفاشل على حاله مع تكبد المزيد من الخسائر الكارثية.

كما صرح ريتر، بأن كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الخسائر الفادحة لنظام كييف في هجومه المضاد، جعلت الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يشعر بالذعر.
مصدر : وكالات
رقم : 1065756
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