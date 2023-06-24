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السبت 24 حزيران 2023 ساعة 10:13

بوتين: ما قامت به فاغنر هو تمرد على الشعب

بوتين: ما قامت به فاغنر هو تمرد على الشعب
وقال بوتين خلال خطاب ووجهه للشعب الروسي على خلفية التمرد: "الأفعال التي تقسم وحدتنا هي في الواقع خيانة للشعب الواحد، وللرفاق في السلاح الذين يقاتلون الآن على الجبهة. هذه طعنة في الظهر لبلدنا وشعبنا".

وأضاف بوتين أن "هذه معركة يتقرر مصير شعبنا فيها، فهي تتطلب وحدة جميع القوى، والوحدة، والتوحيد والمسؤولية، حيث يجب التخلص من كل ما يضعفنا، وأي صراع يمكن أن يستخدمه أعداؤنا الخارجيون من أجل إضعافنا من الداخل".

وقال بوتين: روسيا تخوض معركة صعبة من أجل مستقبلها، كل الآلات العسكرية والمعلوماتية في الغرب موجهة ضد روسيا.

وأضاف بوتين: يجب التخلص من كل الخلافات خلال فترة العملية العسكرية.

وقال بوتين: لن تسمح السلطات بتكرار الانقسام في روسيا، وسوف نحمي الشعب داعيا إلى وقف المشاركة في التمرد المسلح لأولئك الذين يحاولون جذبهم إليه.

وقال بوتين: كرئيس لروسيا وكمواطن روسي سأقوم بكل ما بوسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح.

وقال بوتين: الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بإعلان حالة مكافحة الإرهاب وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف.
مصدر : وكالات
رقم : 1065780
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