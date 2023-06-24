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السبت 24 حزيران 2023 ساعة 11:05

الدفاع التايوانية: 8 مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان

الدفاع التايوانية: 8 مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان
وقالت الوزارة -في بيان- إنها رصدت 19 مقاتلة صينية، من بينها مقاتلات من طرازي "جيه-10″ و"جيه-16″.

وأضافت أن 8 مقاتلات منها عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان و"اقتربت" حتى مسافة بلغت 44 كيلومترا.

وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة إن 5 سفن حربية صينية نفذت ما وصفتها بأنها "دوريات للجاهزية القتالية المشتركة".

ومنذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، تعتبر الصينُ تايوان مقاطعة لم تنجح في إعادة ضمها لباقي أراضيها.

وتراجعت العلاقات بين بكين وتايبيه إلى أدنى مستوياتها منذ وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السلطة قبل أكثر من 10 سنوات، لا سيما في السنوات الأخيرة، وكثفت الصين توغلاتها العسكرية في محيط الجزيرة.

وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت طائراتها ونشرت سفنا لها ردا على ذلك، وفعّلت أنظمة صواريخ برية، مستخدمة الصياغة التقليدية لكيفية استجابة قواتها للتحركات الصينية.

ونشرت قيادة منطقة العمليات الشرقية التابعة للجيش الصيني -التي تشمل تايوان- اليوم السبت صورا على حسابها في تطبيق "وي تشات" لمقاتلات من طراز "جيه-16" تقلع في مهمة تدريبية أجريت مؤخرا "على مسافة بعيدة في البحر".
مصدر : وكالات
رقم : 1065788
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