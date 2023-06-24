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السبت 24 حزيران 2023 ساعة 11:06

السودان..اندلاع اشتباكات عنيفة في الخرطوم

السودان..اندلاع اشتباكات عنيفة في الخرطوم
أفاد مصدر محلي باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية والدعم السريع، بعد محاولة الأخير دخول مقر القوات جنوب الخرطوم.

كما تجددت الاشتباكات في ولاية جنوب دارفور بين الجيش وقوات الدعم، مع إطلاق قذائف بشكل عنيف باتجاه عدد من المناطق.

وشهد السودان أمس الجمعة خروج مسيرات شعبية في عدة مناطق، وعلق رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور عليها قائلا إن: "خروج الشعب السوداني يعتبر تفويضا للقوات المسلحة لاستخدام القوة المميتة لحسم الدعم السريع"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أرجأت المحادثات الهادفة إلى وقف العنف في السودان، لأنها "لا تحقق النجاح المنشود بشكلها الحالي".
مصدر : وكالات
رقم : 1065789
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