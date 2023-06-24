إستشهاد فلسطيني أطلق النار على الصهاينة قرب حاجز قلنديا بالقدس

وأفادت وسائل اعلام عبرية، باستشهاده متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة فجر اليوم أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي.



هذا وأُصيب جندي "إسرائيلي"، فجر اليوم السبت 24-6-2023، في عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز "قلنديا" شمال مدينة القدس المحتلة.



و قالت مصادر محلية: "سُمعت أصوات صراخ جنود الاحتلال بعد إطلاق النار والاشتباك العنيف الذي استهدف حاجز مخيم "قلنديا" شمال القدس".



في السياق نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استشهاد إسحاق حمدي العجلوني (17 عاماً) من بلدة كفر عقب، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.