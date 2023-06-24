دهقاني: ندعم الشركات المعرفية الإيرانية المبدعة للتواجد في الأسواق الدولية

وأشار " دهقاني " الى أهمية وتسهيل دعم الشركات لدخول الاسواق العالمية، وأكد أن الجميع يعملون في الجمهورية الاسلامية الايرانية لدخول السلع الايرانية الى الاسواق الدولية.



وتابع قائلا: يجب أن يكون الوصول إلى أسواق البلدان الأخرى متاحا من خلال ممرات التصدير، وعلينا دعم الشركات المعرفية المبدعة بشكل كامل في مجال منتجات تكنولوجيا البرمجيات والصناعات الإبداعية، والتي لديها القدرة على إنتاج منتجات حديثة وعالية الجودة ومنافسة في السوق.



الجدير بالذكر أن المعرض الدولي الـ 8 للقرطاسية (ایرانبنکس 1402)، والمعرض التخصصي الثاني ايرانتويكس(irantoyex 2023) قد بدأ عملهما من 21 حزيران الجاري ويستمر الى هذا اليوم السبت من الساعة 10 صباحا الی الـ 6 بعد الظهر في معرض "شهر آفتاب" جنوب العاصمة طهران.