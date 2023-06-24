قاليباف : الأعداء المبغضون والحاقدون يتربصون بإيران شرا

وفي الاحتفال بالاسبوع النقابي اكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" على ان أساس الجمهورية الإسلامية الايرانية وثورتها الاسلامية يقوم على الاعتماد على الشعب بحيث يستمد نظام الادارة والحكم في مختلف المجالات قوته من الشعب.



وأوضح قاليباف أنه لا ينبغي العودة إلى إدارة العصر بالاسلوب الميكانيكي والديناميكي لأن التحول في الإدارة في الوقت الحاضر يقوم على اسلوب التحكم( Cybernetics) والتوجه نحو الهدف ومثل هذه الميزات يمكن أن تساعد في تقدم البلاد، مشيرا الى اهمية مساعدة القوى الشابة في ان يتمكن السوق والنقابات من النهوض بالموضوع المذكور وإدراك هذه القضية أقرب إلى عدالة وإدارة الشؤون التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.



واشار قاليباف الى ان ايران في الوقت الحالي أمام فرصة نادرة وعظيمة من حيث عدد السكان لأنها من بين الدول الأولى في مختلف مجالات التكنولوجيا ويمكن ان تكون الوقت الذهبي للإستفادة منها بدلا من تحويل الفرص الى تهديدات لذا يجب على اصحاب الخبرة المخضرمين توفير المجال للشباب حتى يمكن أن يحدث تحول كبير في هذا المجال.



كما صرح قاليباف بأنه لا ننكر ان هناك مشاكل عديدة في البلاد الا ان الأعداء المبغضون والحاقدون يتربصون بالجهمورية الاسلامية الايرانية شرا ويريدون محوها من الوجود لكننا نرى أنهم وصلوا إلى ذروة الفضيحة في اعمالهم.