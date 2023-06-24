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السبت 24 حزيران 2023 ساعة 16:40
الخارجية الإيرانية: إيران تدعم سيادة القانون في روسيا
ما حدث مؤخرا في روسيا شأن داخلي لهذا البلد، وأضاف؛ ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم سيادة القانون في الاتحاد الروسي.
رقم :
1065851
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