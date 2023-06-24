الفصائل الفلسطينية.. تدنيس المستوطنين للقرآن الكريم تصعيد خطير للحرب الدينية

جرائم عصابات المستوطنين، وخاصة في قريتي عوريف وترمسعيا الفلسطينيتين، وتدنيسها للمساجد وحرق القرآن الكريم واقتحام البيوت وإتلاف المزروعات، لا يمكن النظر اليها على انها ردة فعل او تعبير عن الغضب، بل هي جرائم تم التخطيط لها بعناية، وهي مدروسة، لتحقيق اهداف باتت واضحة، وهي ارهاب وارعاب الفلسطينيين، ودفعهم الى ترك منازلهم وقراهم، لتخلوا للصهاينة، كما فعلت العصابات الصهيونية قبل 70 عاما، عندما هجرت الفلسطينيين بدعم فاضح من الاستعمار البريطاني.



وفي هذا الصدد قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن تدنيس المسجد الأقصى ومسجد عوريف وتمزيق المصاحف إجرام صهيوني متواصل يمثل تسعير للحرب الدينية التي ستكون مآلاتها وخيمة على الاحتلال



وحسب المصادر أضافت الفصائل: "هذا السلوك العدواني الخطير لا يمكن قبوله من أبناء شعبنا وأمتنا وندعو للمزيد من الرباط في ساحات الأقصى والتكاتف في مواجهة المتطرفين الصهاينة وعدوانهم على المقدسات وتدنيس حرماتها".



وحيت الفصائل أبطال المقاومة، قائلة: "عهدنا بهم ألا تمر هذه الجرائم مرور الكرام، لذلك ندعو لتصعيد كل وسائل وأدوات المقاومة في وجه الاحتلال وتدفيعه ثمن عدوانه".



ومن جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن الاعتداء الصهيوني الاَثم الذي استهدف المساجد وتدنيسها وحرق المصاحف وتمزيقها وتدمير ممتلكات المواطنين في بلدات ترمسعيا وعوريف جنوب نابلس يأتي بتحريض من حكومة الاحتلال.



وأكدت الحركة في بيان صحفي أن هذا التصعيد الإجرامي الخطير يعكس رغبة العدو المجنونة في إشعال حرب دينية تستهدف رأس عقيدتنا وديننا والذي لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه، موضحة أن المقاومة سيكون لها كلمتها التي لن تتأخر في ردع الاحتلال عن جرائمه وانتهاكاته.



وأشارت الجهاد الإسلامي إلى أن هذه الحرب المسعورة التي تستهدف المقدسات والهوية العربية والفلسطينية، لن تثني المؤمنين بعقيدتهم وحقهم ولن تنال من صمودهم وعزيمتهم.



ودعا البيان جماهير الشعب الفلسطيني الصابر إلى النفير الدائم والتصدي لهذه الحرب الإجرامية المفتوحة من العدو حتى النصر المبين بإذن الله.



وبدوره أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم تدنيس قطعان المستوطنين للمساجد وتمزيق القرآن الكريم وحرقه في قرية عوريف جنوب نابلس.



وشدد على أن ما حدث جريمة بشعة، وتصعيد خطير للحرب الدينية التي تشنها المؤسسات الصهيونية.



وأكد قاسم أن هذا السلوك الهمجي من قطعان المستوطنين المدعوم من جيش الاحتلال والحكومة الصهيونية يشكل استفزازا لمشاعر كل أبناء شعبنا وأمتنا، واستهتار غير مسبوق بمقدساتها.



وقال قاسم إن تدنيس قطعان المستوطنين للمساجد وحرق المصاحف في الضفة الغربية سلوك عنصري بغيض، يتطلب موقفا واضحا من مكونات الأمة الإسلامية الرسمية والشعبية والمؤسسات الدينية.



وحمل الناطق باسم الحركة الاحتلال ومستوطنيه المسؤولية كاملة عن تداعيات الحرب الدينية المسعورة على مقدساتنا، مشيرا إلى أنهم سيدفعون ثمن هذه الجريمة والعدوان على شعبنا ومقدساتن