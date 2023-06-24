الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 حزيران 2023 ساعة 19:06

الخارجية الأمريكية تتخذ قرارا هاما بشأن احداث روسيا

الخارجية الأمريكية تتخذ قرارا هاما بشأن احداث روسيا
وفي رسالة وجّهتها الخارجية إلى سفاراتها ليلا، طلبت منها عدم التواصل مع الدول المضيفة بشأن الأحداث الجارية في روسيا، موضحة أنه في حال تواصل المضيفون معها، فإنه في هذه الحالة يتوجب على السفارات نقل الرسالة التالية باسم الولايات المتحدة وهي أنها "تراقب تطورات الوضع عن كثب"، وأن "الولايات المتحدة لا نيّة عندها لإدخال نفسها في هذه المسألة".

وقال بيان الخارجية" "فيما يتعلق بالحكومات المضيفة، يجب على رؤساء البعثات الدبلوماسية وموظفي السفارات عدم إشراك مسؤولي الحكومة المضيفة بصورة استباقية ومن دون إذن مسبق من واشنطن". وأيضا: "يجب ألّا تقدّم هذه البعثات بشكل مباشر أي تصريحات صحفية".

هذا وتتعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية في هذه الأثناء مع عصيان مسلّح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
رقم : 1065858
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تقرير يثير استياء القاهرة.. هل أنصفت الإيكونوميست الاقتصاد المصري؟
تقرير يثير استياء القاهرة.. هل أنصفت الإيكونوميست الاقتصاد المصري؟
هل نشهد انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟
هل نشهد انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟
24 حزيران 2023
حكومة أردوغان الجديدة والعلاقة مع سوريا
حكومة أردوغان الجديدة والعلاقة مع سوريا
24 حزيران 2023
السلام الهش في اليمن... سيناريوهات لعبة الحرب والتفاوض
السلام الهش في اليمن... سيناريوهات لعبة الحرب والتفاوض
24 حزيران 2023
توجه آلة الحرب ‘‘الإسرائيلية‘‘ نحو عرب 1948
توجه آلة الحرب ‘‘الإسرائيلية‘‘ نحو عرب 1948
24 حزيران 2023
المحاور الرئيسية لزيارة أمير عبداللهيان إلى قطر وسلطنة عمان
المحاور الرئيسية لزيارة أمير عبداللهيان إلى قطر وسلطنة عمان
24 حزيران 2023
مسار تطبيع العلاقات التركية – السورية ومستقبله؟
مسار تطبيع العلاقات التركية – السورية ومستقبله؟
24 حزيران 2023
ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد في الضفة المحتلة؟
ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد في الضفة المحتلة؟
23 حزيران 2023
لودريان لا يزال يستطلع المواقف ولم يطرح أي مبادرة للحل
لودريان لا يزال يستطلع المواقف ولم يطرح أي مبادرة للحل
23 حزيران 2023
عوائل شهداء الاغتيالات تطالب المسؤولين الاوروبيين بتسليم زعماء عصابة المنافقين
عوائل شهداء الاغتيالات تطالب المسؤولين الاوروبيين بتسليم زعماء عصابة المنافقين
23 حزيران 2023
توصلنا اليوم الى جميع التقنيات المعقدة في الدفاع
توصلنا اليوم الى جميع التقنيات المعقدة في الدفاع
23 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية: على الأجهزة الأمنية التظافر فيما بينها
قائد الثورة الاسلامية: على الأجهزة الأمنية التظافر فيما بينها
23 حزيران 2023
كنعاني: الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة
كنعاني: الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة
22 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل نشهد انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟
السلام الهش في اليمن... سيناريوهات لعبة الحرب والتفاوض
توجه آلة الحرب ‘‘الإسرائيلية‘‘ نحو عرب 1948
المحاور الرئيسية لزيارة أمير عبداللهيان إلى قطر وسلطنة عمان