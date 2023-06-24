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السبت 24 حزيران 2023 ساعة 19:47

مؤسس "فاغنر" يقبل اقتراح رئيس بيلاروس تهدئة الوضع ويأمر مقاتليه بالعودة

مؤسس "فاغنر" يقبل اقتراح رئيس بيلاروس تهدئة الوضع ويأمر مقاتليه بالعودة
وقالت الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع صباح اليوم، نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوب روسيا مع شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة. واتفق الزعيمان على العمل المشترك.

ووفق الخدمة الصحفي، قام رئيس بيلاروس بالاتفاق مع رئيس روسيا، على إجراء محادثات مع رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين.

وكشفت الخدمة عن أن المفاوضات مع بريغوجين استمرت طوال اليوم. ونتيجة لها، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز ارتكاب مذبحة دموية على أراضي روسيا. وقبل بريغوجين اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة الأفراد المسلحين التابعين لشركة "فاغنر" على أراضي روسيا، واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

واختتمت الخدمة الصحفية بيانها بالقول إنه في الوقت الحالي، "يوجد خيار مقبول ومربح تماما لحل الموقف، مطروح على الطاولة، مع ضمانات أمنية لمقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة".

وفي وقت مبكر من صباح السبت، استولت قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة. وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".

وأعلن رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

وجاء في رسالة صوتية نشرها بريغوجين على حساب خدمته الصحفية في تطبيق تيليغرام: "أرادوا حل شركة فاغنر العسكرية الخاصة. لقد تقدمنا خلال 24 ساعة، وبقي أقل من 200 كيلومتر إلى موسكو. خلال هذا الوقت، لم تنزف قطرة واحدة من دماء مقاتلينا".

وأضاف بريغوجين: "الآن حل الوقت الذي يمكن فيه للدماء أن تراق. لذلك، وإدراكا منا للمسؤولية الكاملة عن حقيقة أن الدماء الروسية ستراق على أحد الجانبين، كتائبنا تستدير ونغادر في الاتجاه المعاكس للمعسكرات الميدانية وفقا للخطة".
رقم : 1065864
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