العراق: لا زيارة مرتقبة لاردوغان إلى بغداد

ونقلت الوكالة الرسمية العراقية "واع" عن مصدر في الحكومة لم تكشف عن هويته قوله إنه "لا يوجد أي زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد يوم غد الأحد".



