أزمة فاغنر.. بدأت وانتهت خلال 24 ساعة

وجاء في بيان على "تلغرام": "غادرت وحدات شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة مقاطعة ليبيتسك، بعد أن توقفت فيها مؤخرا".



وعلق رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، على انسحاب مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وقواته من مدينة روستوف .



وكتب قديروف في قناته على تيليغرام: "اعتقدت أن بعض الناس يمكن الوثوق بهم. أنهم يحبون وطنهم بصدق كوطنيين حقيقيين حتى النخاع. لكن اتضح أنه من أجل الطموحات الشخصية والربح والغطرسة، يمكن للناس أن يبصقوا على الارتباط بالوطن وحبه".



وقال قديروف إنه حث بريغوجين على التخلي عن طموحاته التجارية وعدم الخلط بينها وبين الأمور ذات الأهمية الوطنية.



كما دعا قديروف جميع قوات مجموعة "فاغنر" إلى اتخاذ قرارات واعية والتفكير في مستقبل روسيا.



وأشار إلى أن كل شيء انتهى بسلام، لكن "القمع الشديد" كان يمكن أن يصبح إجراء أخيرا.



و راقب العالم التطورات في روسيا بعد خطاب الرئيس بوتين الذي وقف إلى جانب مؤسسة الجيش، وأعلن أن تمرد "فاغنر" خيانة تستحق العقاب، وأصدرت دول عديدة بيانات حول ما يجري في روسيا.



لكن لم يلبث الأمر أكثر من يوم بعد"العصيان العسكري"،حتى بدأ القائد العاصي "يفجغني بريغوجين" وجميع عناصره،بمغادرة مدينة روستوف ومن ثم الإنسحاب من أراضي المقاطعات الروسية واحدة تلو أخرى.



وفي هذه الأجالة وأثناء حدوث التمرد الذي اعتبره بوتين "طعنة في الظهر" و"خيانة" قبل أن ينتهي بإعلان "فاغنر"، أعربت دول العالم ومن بينها، دول مجلس التعاون عن قلقها مما جرى في روسيا يوم أمس.



حيث قالت وزارة خارجية قطر في بيان، يوم أمس، إن دولة قطر تتابع "بقلق بالغ" تطورات الأوضاع في روسيا الاتحادية والتي نتجت عن التمرد على الجيش.



ودعت قطر إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات".



وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، من أن يكون لتفاقم الأوضاع في روسيا وأوكرانيا "تبعات سلبية على الأمن والسلم الدوليين، وعلى إمدادات الغذاء والطاقة، التي تأثرت أساساً بالأزمة الروسية الأوكرانية".



وأكدت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت من الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها".



وأعربت الوزارة في بيانها، عن "تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات، بما يحقق الأمن والاستقرار في روسيا وأوكرانيا على حد سواء، وينهي الأزمة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".



بدوره قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إنه "في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا أصبحت الحاجة إلى حل سياسي يُعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أكثر إلحاحاً لتجنيب العالم المزيد من الاحتقان".



وأضاف على حسابه في "تويتر"، أن "الحلول السياسية لم تعد خيارا بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم".



كما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أن المنامة تتابع تطورات الأوضاع في روسيا الاتحادية العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي المعني بالسلم والأمن الدوليين.



وأكدت المملكة أهمية الحفاظ على الاستقرار في روسيا الاتحادية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وتطبيق القوانين الشرعية المعتمدة في روسيا بما يحفظ الأمن والاستقرار للشعب الروسي الصديق.



واستولت قوات من مجموعة "فاغنر" أمس السبت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد ادعاء يفغيني بريغوجين مؤسس المجموعة قصف القوات الروسية معسكرات "فاغنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.



وأعلنت حكومة مقاطعة ليبيتسك أنه تم استئناف رحلات الحافلات في جميع الاتجاهات في المقاطعة وفي موعدها المحدد، فيما بعض الرحلات ألغيت من قبل شركات النقل، وجاري نشر الجدول الزمني الحالي لحركة الحافلات على الإنترنت.



من جانبه ،قال حاكم مقاطعة كالوغا فلاديسلاف شابشا: "قررنا رفع القيود عن حركة المركبات الخاصة، على أن ترفع القيود عن حركة الشاحنات والحافلات خلال اليوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".



وفي مقاطعة فورونيج، أكدت السلطات أن محطات الحافلات في المقاطعة تعمل بشكل طبيعي ووفق جدولها المحدد.



كان المتحدث باسم إدارة وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة روستوف قد أعلن في وقت سابق عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد انصراف عناصر "فاغنر" من محيط مبنى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، ومغادرة آلياتهم المدينة بمرافقة شرطة المرور.