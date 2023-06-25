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الأحد 25 حزيران 2023 ساعة 19:33

وحدة فصائل المقاومة .. اولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية

وحدة فصائل المقاومة .. اولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية
وقام قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي خامنئي باستقبال قادة فصائل المقاومة الاسلامية في فلسطين والوفود المرافق لها، وكذلك لقاء قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني بهذه القيادات، يعكس الاهمية التي توليها الجمهورية الاسلامية الايرانية للقضية الفلسطينية، ودعمها المطلق لفصائل المقاومة بجميع توجهاتها، وكذلك الاهمية القصوى التي توليها ايران، لوحدة هذه الفصائل ووحدة الساحات.

ويقول خبراء سياسيون بأن سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، لطالما اكد في لقاءاته مع قادة فصائل المقاومة، على الوحدة والانسجام بين فصائل المقاومة، فهذه الوحدة مستهدفة من قبل المحتل الاسرائيلي، وفي احدى هذه اللقاءات قال سماحته:"في معركة غزة الأخيرة، شهدنا أن محاولات العدو كانت لإحداث خلافات وانقسامات بين فصائل المقاومة، لكنه لم ينجح بفضل الله، لذلك يجب أن نركز أكثر على موضوع الوحدة والانسجام، وأن نستمر في هذا الطريق الصحيح بقوة".

ان وحدة المقاومة في غزة، قدمت درسا بليغا الى الشباب الفلسطيني بشكل عام وفي الضفة الغربية بشكل خاص، وجعلته يقتحم ساحة الجهاد، ففي تساؤل مقصود وذي مغزى، قال قائد الثورة الاسلاميبة مخاطبا قادة المقاومة في غزة: "من كان يتخيل أنه في يوم من الأيام سيقوم الشباب الفلسطيني في جنين بتضييق الخناق على القوات الصهيونية لدرجة أنهم سيضطرون إلى استخدام الطائرات المقاتلة لفك حصار الشباب الفلسطيني المسلح، لكن هذا حدث قبل أيام قليلة في جنين"؟!.

وقال سماحته مؤكدا لما هو مؤكد لضيوفه الفلسطينيين: "ان الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) دعم فلسطين منذ بداية النهضة الاسلامية على أساس الإيمان والعقيدة القلبية، وأساس دعم الجمهورية الاسلامية ايضا يقوم على الفقه والشريعة الإسلامية، وليس على الحركات التكتيكية أو الدبلوماسية".

وبحسب مايقول محللون سياسيون بأن تعاظم قوة المقاومة وتوحيد ساحاتها، اربك الكيان الصهيوني، الذي بات عاجزا عن تنفيذ اي تهديد ضد محور المقاومة، داخل وخارج فلسطين المحتلة، فهو عاجز امام ايران، وعاجز امام حزب الله، الذي اذله الى الحد الذي لم يتمكن من التعرض لخيام الشباب اللبناني في شبعا، وعاجز امام الضفة الغربية، بعد ان اذله الشباب الفلسطيني في جنين ونابلس وحوارة، وعاجز امام اهالي الجولان المحتل، الذين اذلوا نتنياهو وجعلوه يتراجع عن مخطط نصب التوربينات في الجولان، وعاجز امام غزة، التي اذلته بصواريخها، وادخلت نصف الصهاينة الى الملاجئ، وعاجز امام الشعوب العربية التي طبعت انظمتها معه، وما حكاية الجندي المصري البطل محمد صلاح، الذي اقتحم قلاعهم وقتل عساكرهم، الا بعض جوانب الرفض الشعبي للتطبيع.

 
رقم : 1066033
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