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الاثنين 26 حزيران 2023 ساعة 07:46

إنذارات بغارات جويّة في كييف وعدة مقاطعات في أوكرانيا

إنذارات بغارات جويّة في كييف وعدة مقاطعات في أوكرانيا
وذكرت البيانات أنه تم الإعلان عن الإنذار في المناطق المشار إليها في الساعة 23.11 و 23.12 (بنفس التوقيت في موسكو)، كما تم في وقت سابق الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مقاطعتي بولتافا وسومي في أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه بدأت هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية يوم 10 أكتوبر 2022، وذلك بعد يومين على الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي أقدمت عليه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1066103
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