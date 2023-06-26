وزيرا خارجية إيران وآذربيجان يبحثان التطورات في المنطقة

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاحد، اشار امير عبداللهيان إلى التطورات الإقليمية والدولية المهمة الحالية، مؤكدا على أهمية المشاورات المستمرة والوثيقة بين البلدين.



وقال: أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان من شأنها حل القضايا والمشاكل في العلاقات الثنائية وتوجيهها إلى المسار الصحيح.



في هذه المكالمة الهاتفية ، أعرب وزير خارجية جمهورية أذربيجان عن تقديره للجهود البناءة التي يبذلها وزير الخارجية الايراني في حل التوترات ، وقيّم محادثات اليوم بانها ايجابية، وشدد على التواصل المباشر بين الطرفين في مختلف المجالات، معربا عن أمله بالمزيد من تطوير العلاقات وحل بعض القضايا المتبقية في المستقبل القريب.



وناقش الطرفان المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك مشروع ممر الشمال والجنوب ، وخطة التعاون المستقبلية للبلدين في اطار المنظمات الإقليمية والدولية ، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي وحركة عدم الانحياز.