قاليباف: قادرون على تحقيق الاستقرار الاقتصادي

واشار قاليباف في كلمته اليوم الاثنين خلال مراسم احياء اسبوع القضاء، الى ذكرى الشهيد آية الله بهشتي ودوره الكبير في ارساء الاسس الرصينة لجهاز القضاء في الجمهورية الاسلامية، رغم الفترة الزمنية القصيرة التي تولى فيها هذه المسؤولية، لافتا الى استهداف شخصيته من قبل الاعداء والمناوئين وبالتالي استشهاده مع ثلة من رجال الثورة والدولة في التفجير الارهابي الذي طال مكتب الحزب الجمهوري يوم 28 حزيران /يونيو عام 1981 .



وقال: ان سماحة قائد الثورة يطلب منا اليوم التغيير ومن اجل تحقيق التغيير فلا بد من الايمان الحقيقي بدور الشعب.



وتابع قاليباف: أعتقد أنه من أجل تحقيق التغيير لا بد من الإيمان الحقيقي بالشعب ودوره، وهذان عنصران أساسيان يمكن أن يكونا أساس هذا التغيير في جميع المجالات ، وخاصة في مجال الحكم في مختلف القطاعات.



واشار الى اعداد مشروع قانون الخطة التنموية السابعة في البلاد من قبل الحكومة وتقديمها لمجلس الشورى واضاف: لا شك أننا قادرون على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد من خلال خطة تقوم على السياسات العامة والتأكيد على النهج الموجه نحو حل المشاكل وتحديد الأولويات.