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الاثنين 26 حزيران 2023 ساعة 10:19

رئيسي: تحقيق نمو اقتصادي ممكن عبر زيادة الاستثمارات والانتاجية

رئيسي: تحقيق نمو اقتصادي ممكن عبر زيادة الاستثمارات والانتاجية
كلام رئيس الجمهورية جاء خلال مشاركته في مراسم بدء اسبوع السلطة القضائية في ايران، والذي انطلق اليوم بالتزامن مع ايام ذكرى استشهاد آية الله محمد بهشتي و72 من رفاقه (استشهدوا في تفجير اجتماع لحزب جمهوري اسلامي 27 يونيو 1981)، حيث شدد آية الله رئيسي في الكلمة التي القاها على ضرورة تحقيق "زيادة الانتاجية" في النظام الاداري للبلاد، قائلا ان زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى الانتاجية، تمثلان ركيزتين اساسيتين لتحقيق هذا الهدف المنشود.

واكد رئيس الجمهورية على ضرورة احداث تحول في النظام الاداري للبلاد ، مشيرا الى توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية بهذا الصدد ، وقال " حسب نظرة سماحة قائد الثورة الاسلامية فان هذا التحول يشمل معرفة الوضع الموجود ومعرفة الوضع المطلوب والتقريب بينهما ، ولذلك فان اول شرط للتحول هو التحول المعرفي والشرط الثاني هو التحول العملاني".

واشار رئيسي الى موضوع التحول المؤسساتي وقال " يجب ان ننظر ونرى هل نحتاج الى هذا القدر من المؤسسات والادارات أم ان هناك امكانية لتقليص حجمها والاستفادة بشكل افضل من الموظفين والامكانيات ؟

كما اعتبر رئيس الجمهورية مناسبة اسبوع السلطة القضائية فرصة للتعاون والتآزر والتضامن في كافة المؤسسات والادارات، من اجل تحقيق الاهداف التي رسمها سماحة قائد الثورة الاسلامية.
مصدر : وكالات
رقم : 1066140
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