الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 حزيران 2023 ساعة 10:47

كنعاني: لن يتغير موقف ايران من امريكا ما لم تغير سلوكها العدائي

كنعاني: لن يتغير موقف ايران من امريكا ما لم تغير سلوكها العدائي
وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي لفت كنعاني إلی مناسبة أسبوع مراجعة وفضح حقوق الإنسان الأمريكية، وأضاف: "في العقود الأربعة الماضية ، شهدنا حوادث مريرة مثل انفجار مكتب رئيس الوزراء (ادى الى استشهاد اية الله بهشتي و 72 من رفاقه)، وحادث القصف الكيماوي علی مدینة سردشت (من قبل نظام صدام البائد في 28 حزيران/يونيو 1987 مما اودى الى إستشهاد 110من الايرانيين الابرياء)، واستشهاد الشهيد صدوقي( في 2 تموز/يوليو 1982) وحادث الهجوم الأمريكي على طائرة الركاب الإيرانية، وغيرها من حوادث مؤلمة ارتكبتها الولايات المتحدة.

وصرح أن وزارة الخارجية ستنشر خلال العام الجاري تقريرها السنوي عن وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

وحول تعزیز علاقات إيران مع دول المنطقة وبعض التكهنات حول الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال: موقف إيران من أمريكا واضح تماما ونحن علی اعتاب أسبوع مراجعة حقوق الإنسان الأمريكية.. وقد أشرت إلی بعض الجرائم التی ارتکبتها الولایات المتحدة الأمریکیة ضد إيران، والتي كانت مجرد عناوين قليلة من بين آلاف الأعمال الوحشية للإدارة الأمريكية ضد شعبنا وحكومتنا.

وأضاف أن نهج إيران تجاه أمريكا يعود إلى سلوكها العدائي ولن يتغير موقف إيران تجاه الولایات المتحدة الإمریکیة حتى يتغير سلوك هذا البلد بشكل جذري.

وقال: ان إيران لم تربط علاقاتها الخارجية وتأمين مصالحها الوطنية بدولة أو قضية معينة، مضیفا أن نظرة ورؤیة الحكومة الايرانية تعتمد علی إقامة علاقات متوازنة مع الدول المختلفة على أساس الاحترام المتبادل.

وصرح أن التغيير الجوهري في سلوك أمريكا تجاه إيران هو مقدمة لأي نوع من التغيير، مؤکدا إن نظرة قائد الثورة الإسلامیة تجاه أمريكا هي محط الإهتمام للشعب والحکومة الإیرانیة.

وتابع كنعاني: إيران توسع علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى على أساس المصالح الوطنية والاحترام المتبادل وفي العامين الماضيين، وشهدنا النتائج المفيدة لنهج سياسة التآزر الإقليمي للحكومة.

وفي جانب اخر من مؤتمره الصحفي اشاد المتحدث بإسم الخارجية " بالجهود التي تبذلها قيادة المملكة العربية السعودية لتنظيم موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وقال ان وزارة الخارجية على اتصال دائم ببعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية وممثل قائد الثورة الاسلامية في شؤون الحج والسفارة الإيرانية في السعودية لمتابعة شؤون الحجاج الايرانيين.

وبشأن محادثات أستانا في كازاخستان، قال: لعبت كازاخستان دورًا إيجابيًا وبناءً في استضافة مسيرة محادثات أستانا الخاصة بالشأن السوري، واستضافت مؤخرًا الجولة الجديدة لها.

وأضاف: ان جهوزية كازاخستان او عدمها لاستضافة هذا الاجتماع تعتبر من صلاحيات هذه حكومة هذا البلد، ولن يتسبب في تعطيل محادثات أستانا وهذه المحادثات لا تعتمد على استضافة دولة معينة، ولا تزال هناك إمكانية لاستضافة كازاخستان.

وقال: لا نؤید التكهنات الإعلامية بشأن المفاوضات النووية الايرانية، لأن هذه التكهنات أثيرت بسبب بعض الأغراض السياسية لاطراف الاتفاق أو غيرهم. لافتا الى ان ايران كانت ولا تزال متمسكة بطاولة المفاوضات، واستمرارها ووصولها الى نتيجة یعتمد علی الطرف الآخر، وتحديداً الإدارة الأمريكية.

وردا على سؤالحول المحادثات بين مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري ومساعد مفوض السیاسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي منسق المفاوضات النووية إنریکي مورا، وكذلك الأطراف الأوروبية الثلاثة الحاضرة في الاتفاق النووي، قال: نواصل النهج الدبلوماسي بطرق مختلفة. عقدنا مفاوضات مع ثلاث دول أوروبية في أبو ظبي، کما عقدنا اجتماعا مع إنریکي مورا في الدوحة.

وصرح أن لدينا موضوعات تهمنا للنقاش وإجراء المحادثات ومن بينها موضوع إلغاءالحظر وقال: لقد جرت مفاوضات جادة وصريحة بين باقري والأطراف الأوروبية. وعلينا أن نرى ما إذا كان الطرف الآخر مستعدًا لتصحيح سلوكه أم لا.

وأضاف: تم الإعلان عن مواقف إيران بوضوح للأطراف الأوروبية، كما تم سماع مواقفها وأعلنا أننا سنتوجه إلى طاولة المفاوضات لتحقيق نتائج إيجابية وإلغاء العقوبات، ولا نريد مفاوضات من أجل المفاوضات فقط.

وتابع قائلا : واستخدمنا قدرة أطراف أخرى مثل سلطنة عمان لتأمين مصالحنا الوطنية.

وبشأن موقف إيران من الحرب في أوكرانيا، قال: قلنا مرارًا أن حل الأزمة في أوكرانيا سياسي، واكدنا للجانبین على هذا الامر، وقلنا إن على كل الجهات الفعالة أن توفر أرضية لحل الأزمة في أوكرانيا بالإعتماد علی الحل السياسي.

وأکد أن إيران تشجع الجانبین والجهات الفاعلة المؤثرة إقليميا ودوليا على إيجاد حل سياسي للخروج من الأزمة الأوكرانية، مضيفا : نعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ونؤكد علی هذا الموضوع فيما يتعلق بالقضايا الأخيرة لروسيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1066143
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بعد العجز عن احتواء المقاومة...الکيان الصهيوني يخطط لاحتلال الضفة الغربية
بعد العجز عن احتواء المقاومة...الکيان الصهيوني يخطط لاحتلال الضفة الغربية
القضاء ‘‘الإسرائيلي‘‘.. ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال
القضاء ‘‘الإسرائيلي‘‘.. ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال
26 حزيران 2023
السعودية تخطط لاستضافة معرض إكسبو 2030.. الأهداف والاهتمامات
السعودية تخطط لاستضافة معرض إكسبو 2030.. الأهداف والاهتمامات
26 حزيران 2023
الاستيلاء الصامت على الأراضي من قبل الكيان الصهيوني في الضفة الغربية
الاستيلاء الصامت على الأراضي من قبل الكيان الصهيوني في الضفة الغربية
26 حزيران 2023
الحكومة البريطانية في مواجهة القضاء.. ما علاقة سوريا؟
الحكومة البريطانية في مواجهة القضاء.. ما علاقة سوريا؟
26 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية : الشهداء هم أبطال الوطن
قائد الثورة الاسلامية : الشهداء هم أبطال الوطن
25 حزيران 2023
تقرير يثير استياء القاهرة.. هل أنصفت الإيكونوميست الاقتصاد المصري؟
تقرير يثير استياء القاهرة.. هل أنصفت الإيكونوميست الاقتصاد المصري؟
24 حزيران 2023
هل نشهد انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟
هل نشهد انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟
24 حزيران 2023
حكومة أردوغان الجديدة والعلاقة مع سوريا
حكومة أردوغان الجديدة والعلاقة مع سوريا
24 حزيران 2023
السلام الهش في اليمن... سيناريوهات لعبة الحرب والتفاوض
السلام الهش في اليمن... سيناريوهات لعبة الحرب والتفاوض
24 حزيران 2023
توجه آلة الحرب ‘‘الإسرائيلية‘‘ نحو عرب 1948
توجه آلة الحرب ‘‘الإسرائيلية‘‘ نحو عرب 1948
24 حزيران 2023
المحاور الرئيسية لزيارة أمير عبداللهيان إلى قطر وسلطنة عمان
المحاور الرئيسية لزيارة أمير عبداللهيان إلى قطر وسلطنة عمان
24 حزيران 2023
مسار تطبيع العلاقات التركية – السورية ومستقبله؟
مسار تطبيع العلاقات التركية – السورية ومستقبله؟
24 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد العجز عن احتواء المقاومة...الکيان الصهيوني يخطط لاحتلال الضفة الغربية
القضاء ‘‘الإسرائيلي‘‘.. ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال
السعودية تخطط لاستضافة معرض إكسبو 2030.. الأهداف والاهتمامات
الاستيلاء الصامت على الأراضي من قبل الكيان الصهيوني في الضفة الغربية