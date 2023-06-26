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الاثنين 26 حزيران 2023 ساعة 12:25

مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات اثر اشتباكات في الخرطوم

مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات اثر اشتباكات في الخرطوم
ووفقا لبيان أصدرته غرفة طوارئ الكلاكلة جنوبي العاصمة السودانية، اليوم الاثنين، جرح أكثر من 220 شخصا بسبب الاشتباكات، وتم إجراء 147 عملية جراحية لعدد من المصابين من بينهم أكثر من 70 حالة إصابة حرجة.

إلى ذلك، قالت لجان مقاومة العشرة جنوبي الخرطوم، إن "قوات الدعم السريع احتجزت أسرة كاملة بالحي كرهائن تحت تهديد السلاح مشترطة دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهم".

وتم سماع أصوات رصاص بشكل متقطع في عدد من المناطق، تخللها تحليق متواصل للطائرات المسيرة، يرافقه هدوء حذر في معظم جبهات القتال.

وشهدت أحياء المهندسين والفتيحاب بمدينة أم درمان أمس الأحد سقوط قذائف عشوائية. ويأتي ذلك في ظل موجات ترد واسع لشبكات الإتصالات، وتوقف جزئي لخدمات الإنترنت بصورة غير مسبوقة شمال المدينة.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مقر رئاسة قوات الاحتياطي المركزي ومعسكر عوض خوجلي جنوبي مدينة الخرطوم، بعد معارك عنيفة تواصلت ليومين على التوالي.

والإحتياطي المركزي هي قوات شرطة تتبع بشكل مباشر وزارة الداخلية السودانية، يُطلق عليه قوات "أبو طيرة".
مصدر : وكالات
رقم : 1066153
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