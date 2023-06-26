جيش الإحتلال یعلن سقوط مُسَيَّرة له في الأراضي اللبنانية

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الاثنين 26 حزيران 2023 ساعة 12:51
جيش الإحتلال یعلن سقوط مُسَيَّرة له في الأراضي اللبنانية
وبحسب أقول جيش الإحتلال فان المسيرة سقطت "أثناء قيامها بنشاط روتيني ولا خوف من تسرب معلومات" حسب قوله.
مصدر :
وكالات
رقم :
1066160
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