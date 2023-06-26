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الاثنين 26 حزيران 2023 ساعة 13:45

انهيار عقار مكون من 14 طابقا في الإسكندرية بمصر..تسجيل أربع إصابات

انهيار عقار مكون من 14 طابقا في الإسكندرية بمصر..تسجيل أربع إصابات
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، انهيار عقار مكون من 14 طابقا في محافظة الإسكندرية الساحلية شمال البلاد.

وقالت محافظة الإسكندرية (225 كيلومترا شمال القاهرة) -عبر صفحتها على فيسبوك- إن المحافظ اللواء محمد الشريف كلف كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية بالانتقال إلى موقع انهيار عقار مكون من طابق أرضى و13 طابقا، في شارع خليل حمادة التابع لدائرة المنتزه أول.

وأوضح الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجار التأكد من وجود أشخاص أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.
رقم : 1066170
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