نمو الاستثمار الأجنبي في إيران بنسبة 84.3٪

وفي فترة الحكومة الحالية حظيت قضية الاستثمار الأجنبي باهتمام خاص من قبل المؤسسات الاقتصادية والدبلوماسية ، مما أدى إلى نمو كبير في الاستثمار في البلاد.



وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي منذ بداية الحكومة الحالية حتى نيسان /أبريل من العام الجاري 6 مليارات و 51 مليون دولار، اي بنسبة نمو 84.3٪ مقارنة بنفس الفترة من الحكومة السابقة.



وحسب إحصائيات منظمة الاستثمار الأجنبي ، فانه منذ بداية الحكومة الحالية حتى نهاية أبريل من العام الجاري، تمت الموافقة على 401 مشروع استثماري اجنبي بقيمة 10 مليارات و 765 مليون دولار ، منها 360 مشروعًا جديدًا بقيمة 10 مليارات و 254 مليون دولار و41 مشروعا لزيادة الاستثمارات بقيمة 511 ملايين دولار.



وإجمالاً ، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المعتمد في فترة حكومة السيد رئيسي حتى نهاية أبريل ، 6 مليارات و 51 مليون دولار لـ 356 مشروعاً استثمارياً أجنبياً.



*الاستثمار لم يتعطل بسبب المفاوضات النووية



يعد نمو تكوين رأس المال الثابت بنسبة 7.7 في المائة في قطاع الآلات في العام الماضي علامة على انتعاش اقتصاد البلاد ، لا سيما في القطاعات الصناعية ، فضلاً عن قلة فاعلية الحظر في منع البلاد من الوصول إلى آلات الإنتاج.



وشهد تكوين رأس المال الثابت ، والذي يعني الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد ، انخفاضاً حاداً في الحكومة السابقة ، لكن بحسب التقارير الرسمية للبنك المركزي ومركز الإحصاء ، فقد استأنف اتجاهه المتنامي في هذه الفترة.



واتخذ تكوين رأس المال في السنوات الأخيرة من الحكومة السابقة اتجاهاً تنازلياً ، حيث تسبب الانخفاض المستمر في تكوين رأس المال في تآكل حاد في قدرة اقتصاد الدولة على تحقيق معدلات نمو عالية، الا ان معدل نمو تكوين رأس المال في العام السابق بلغ 2.1 بالمائة وفي العام قبل السابق 4.1 بالمائة.



*تجهيز 600 حزمة استثمارية للمناطق الحرة



وبحسب الاحصائيات، تم إعداد 600 حزمة استثمارية للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، مع مراعاة منح التسهيلات للمستثمرين.