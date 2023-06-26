مكتب الرئاسة الايرانية يعلن عن محادثات رئيسي مع بوتين وباشينيان

وكتب جمشيدي في صفحته " ناقش آية الله رئيسي في محادثتين منفصلتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسي الوزراء الارميني نيكول باشينيان، العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في القوقاز ".



واضاف" رحب الدكتور رئيسي بمفاوضات السلام ، واعتبر أي تغيير جيوسياسي في المنطقة والتواجد العسكري الاجنبي ، بأنه يضر بأمن القوقاز.



وختم جمشيدي: شرح الرئيس الروسي التمرد العسكري الاخير مؤكدا ان هذه الحادثة لم تستطع النيل من السيادة الوطنية الروسية ، كما اكد رئيس الجمهورية الاسلامية على دعم ايران للسيادة الوطنية في روسيا.