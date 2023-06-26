الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تسيطر على مقر قيادة الشرطة في الخرطوم

وشهد محيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم معارك عنيفة أمس الأحد أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً، وقد تغير سيطرة قوات الدعم السريع على المقر المعطيات في العاصمة السودانية، بحسب فرانس برس.



وأعلنت "الدعم السريع"، مساء أمس الأحد، في بيان، "الانتصار في معركة رئاسة الاحتياطي المركزي"، وقالت "استولت قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي ومعسكر عوض خوجلي على كميات كبيرة من المركبات والأسلحة والذخائر".



وقال ضابط متقاعد في الجيش، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "سيطرة متمردي الدعم السريع على الاحتياطي المركزي إن استمرت، سيكون لها تأثير كبير على المعركة في الخرطوم".



وتابع المصدر نفسه "موقع رئاسة الاحتياطي جنوب الخرطوم يجعله يتحكم في المدخل الجنوبي للعاصمة، كما أن الدعم السريع بوجوده في الاحتياطي ومعسكره الرئيسي في طيبة جنوب الاحتياطي وسيطرته على مصنع اليرموك للصناعات العسكرية، أصبح مهدداً رئيسياً لقيادة سلاح المدرعات في الشجرة وهو من أدوات تفوق الجيش".