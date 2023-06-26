‌تعيين العميد بورجمشيديان قائداً لمقر "حمزة سيد الشهداء" للحرس الثوري

وجاء تعيين العميد علي أكبر بورجمشيديان قائدا لمقر "حمزة سيد الشهداء" للقوات البرية للحرس الثوري وفق قرار صادر عن القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي.



وقبل تعيينه في هذا المنصب ، كان العميد بورجمشيديان يشغل منصب نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون التنسيقية.



ومن المناصب التي تولاها العميد بورجمشيديان سابقا؛ نائب القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات والتعليم والتدريب للقوات البرية للحرس الثوري وقيادة فيلق "عاشوراء" للحرس الثوري في محافظة اذربيجان شرقي (شمال غرب).



يذكر ان العميد محمد تقي أصانلو كان يتولى قيادة مقر "حمزة سيد الشهداء" سابقا.