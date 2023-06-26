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الاثنين 26 حزيران 2023 ساعة 17:35

مخبر: لاينبغي للتعامل التجاري بين ايران وقطر ان يتم بعملة دولة ثالثة

مخبر: لاينبغي للتعامل التجاري بين ايران وقطر ان يتم بعملة دولة ثالثة
وأشار المسؤول الى العلاقات السياسية بين طهران والدوحة والتنسيق والتعاون بين كلا البلدين في الاوساط الدولية، وقال: ان الحكومة الايرانية يغمرها الارتياح من انجازات الحكومة القطرية على المستويين الداخلي والدولي.

وأكد أن مجالات التعاون بين البلدين كثيرة للغاية، الا ان المستوى الاقتصادي بينهما لم يرق الى المستوى السياسي في الاعوام الماضية، ورأى أن القواسم الدينية والثقافية والتاريخية المشتركة والجوار، تتطلب أن تنظم الحكومتان الايرانية والقطرية برنامجهما للمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية.

وشدد على أن الزعماء السياسيين في البلدين يؤكدان دائما ضرورة رفع مستوى التبادل والاتصالات بين طهران والدوحة في المجالات كافة، موضحا أن انشاء آليات مالية للناشطين الاقتصاديين والقطاع الخاص يحظى بأهمية بالغة يجب النظر فيها.

كما أشار الى تعاون البلدين في مجال الطاقة وخاصة الغاز وقال: ان التعاون بين كلا الجانبين في هذا المجال بإمكانه أن يحول الجمهورية الاسلامية الايرانية وقطر الى مركز للغاز والطاقة في المنطقة.

وأعلن استعداد ايران لوضع تجاربها في مجال الخدمات التقنية والهندسية والشركات المعرفية تحت تصرف قطر، ووضع توفير الاحتياجات الزراعية والاستثمارات المشتركة في جدول اعمالها، كي يتم تفعيل احتياجات التعليم الفني والمهني والأكاديمي بين الجانبين بشكل متبادل أكثر من الماضي.

بدوره أشاد الضيف القطري في هذا اللقاء بالحكومة الايرانية لدعمها بلاده في المؤتمرات والاوساط العالمية والدولية، مؤكدا أن قطر شعبا وحكومة لن تنسى هذه المواقف في المشاكل والأزمات التي واجهتها.

واعتبر زيارته الى طهران بأنها تهدف الى تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي وأمير قطر بأسرع وقت ممكن.

ووصف وزير العمل القطري اللقاءات التي جرت بين الرئيس " رئيسي " وأمير قطر بأنها تظهر الرغبة والارادة لدى الحكومتين الايرانية والقطرية لتعزيز العلاقات بين طهران والدوحة والتنسيق بينهما في المجالات التجارية والاستثمارات الثنائية.
رقم : 1066201
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