"اسرائيل" تؤكد إطلاق صاروخ من الضفة

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على تويتر: “أُطلق صباح اليوم صاروخ من منطقة مدينة جنين وانفجر في الأراضي الفلسطينية”.



وأضاف “لم يشكل الصاروخ خطرا على المستوطنات في المنطقة”.



وأشار الجيش إلى أن قواته انتشرت في مكان إطلاق الصاروخ، وتجري عمليات تمشيط للمنطقة، وتقوم بالتحقيق في الحادث الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.



وفي وقت سابق الاثنين، قالت قناة “كان” العبرية إن الجيش الإسرائيلي يتحقق من مقطع فيديو قال ناشروه إنه لعملية إطلاق صاروخين تجاه مستوطنة إسرائيلية شمال الضفة الغربية.



ونشرت جماعة فلسطينية على قناتها بتطبيق “تليغرام” مقطع فيديو قالت إنه لعملية إطلاق صاروخين من محافظة جنين تجاه مستوطنة “رام أون” الإسرائيلية.



وزعمت “كان” أن “كتيبة العياش” التي نشرت الفيديو مرتبطة بكتائب “عز الدين القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، التي لم تعلق حتى الساعة (45: 13 ت.غ).



ويظهر الفيديو صاروخين معدين للانطلاق في منطقة زراعية، وبجوار أحدهما لافتة كُتب عليها: “كتيبة العياش- قصف مغتصبات غلاف جنين، في مرج بن عامر بصواريخ قسام 1، الاثنين 26 حزيران (يونيو) 2023، والقادم أعظم.. الضفة درع القدس”.



وفي وقت لاحق، نشرت قناة على تيلغرام باسم “كتائب القسام – كتيبة جنين” مقطع الفيديو مع بيان مقتضب يتوعد إسرائيل، وقالت: “ما هي إلا مسألة وقت وستسمعون بصواريخ العياش والقسام تدك معاقل العدو الصهيوني، فارتقبوا”.



وفي 1996 اغتالت إسرائيل القائد العسكري لكتائب القسام في الضفة الغربية، يحيى عياش، المتهم بالمسؤولية عن عدة عمليات تفجير استهدفت الكيان الإسرائيلي.



وأضافت كتيبة جنين: “ما الفكرة إلا بتجربة، والتجربة أكبر برهان لصواريخ القسام في غزة والتي باتت تغطي كافة أرجاء فلسطين المحتلة من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها”.



وتابعت: “ستدوي قريباً صافرات الإنذار معلنةً البداية من الضفة الغربية لتسجل مرحلة جديدة من مراحل التطور والاشتباك مع المحتل”.



وأردفت: “تل أبيب ليست ببعيدة وستكون على مد بصر المجاهدين”.



وتلك هي المرة الثانية التي تعلن فيها جماعات فلسطينية محاولة إطلاق صواريخ من الضفة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، حيث اقتصر الإطلاق على قطاع غزة.



وفي 24 مايو/ أيار قالت قناة “كان” العبرية إن الجيش عثر بقرية نزلة عيسى قرب جنين على قاذفة استخدمت بإطلاق صاروخ بدائي الصنع تجاه مستوطنة “شاكيد”.



وأوضحت القناة آنذاك أن عملية الإطلاق “كانت فاشلة”.