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الثلاثاء 27 حزيران 2023 ساعة 08:40

العميد صباحي فرد: الاستعداد الدفاعي والتسليحي لايران بمثابة تحذير للأعداء

العميد صباحي فرد: الاستعداد الدفاعي والتسليحي لايران بمثابة تحذير للأعداء
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها قائد قوات الدفاع الجوي للجيش يوم الاثنين على وحدات الدفاع الجوي في محافظة قم جنوب طهران .

وأكد العميد صباحي فرد في حديث مع كوادر هذه القوة على أهمية الاقتدار العسكري لضمان الأمن المستديم للبلاد، وقال : الاقتدار العسكري أحد أسس الاقتدار الوطني في اي بلد ويؤدي دورا هاما في ردع ومواجهة أي تهديد ، ويحظى بالأهمية في مجال ضمان الأمن المستديم .

واضاف، ان استعدادنا الدفاعي والتسليحي بمثابة تحذير للأعداء فيما لو أنهم اقتربوا من حدودنا بلدنا الاسلامي الحبيب فإنهم سيلقون ردا مدمرا من قوات مسلحة متأهبة وقوية .

واشار قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الى اهمية تطوير القوى البشرية معتبرا ان للقوى البشرية مكانة مهمة جدا في مقولة القوة و الاقتدار العسكري لأي بلد كان.
مصدر : وكالات
رقم : 1066293
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