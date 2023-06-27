باقري كني يستقبل مدير عام الخارجية النرويجية

وفي هذا اللقاء ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية وأهم التطورات الإقليمية والدولية بما فيها أفغانستان وفلسطين.



ووصل دايسفك والوفد المرافق له، امس الاثنين، إلى طهران لاجراء مشاورات مع مسؤولي وزرارة الخارجية الايرانية.